Barça, Deco: "Rashford? Riscatto basso ma dobbiamo ancora decidere"

In questo inizio di stagione c'è un nuovo acquisto che sta brillando particolarmente tra le fila del Barcellona. Si tratta di Marcus Rashford, sempre più centrale nel gioco dei catalani con gol e assist. Il direttore sportivo dei blaugrana, Deco, si gode il colpo: "Abbiamo preso Marcus con un semplice prestito con diritto. Il suo riscatto non sarebbe molto costoso". Poi il direttore portoghese entra nel dettaglio dell'operazione: "Non ci sono penali in caso di mancato riscatto. Per il momento siamo molto contenti ma la decisione finale sulla sua permanenza arriverà più avanti".