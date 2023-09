Il ritorno

Il centravanti italiano ha concluso la propria esperienza in Svizzera senza troppo successo, e a 33 anni fa retromarcia e torna in Turchia

Balotelli, primo allenamento con l'Adana Demirspor





Mario Balotelli ribussa alla porta del calcio: l'attaccante classe 1990 è un nuovo giocatore dell'Adana Demirspor. Si tratta di un ritorno, perché Balo ha già militato nel club turco nel 2021-2022 giocando una stagione eccellente da 35 presenze e 19 reti. Poi il trasferimento, non fortunato, al Sion in Svizzera e ora il dietrofront e il ritorno ad Adana. Con il club turco Balotelli realizzò per altro uno dei migliori gol della sua carriera, eseguendo una serie di doppi passi in area seguiti da una incredibile rabona. La rete fu candidata al Fifa Puskas Award 2022, non vincendo il premio.

Al Sion Mario era ormai un separato in casa, non ha mai legato con i tifosi del club che l'hanno apertamente criticato. La rescissione con gli svizzeri è stata la naturale conseguenza di un rapporto mai sbocciato. Ad Adana, però, potrebbe essere tutto diverso. Per la verità anche in Turchia nell'esperienza precedente non sono mancati screzi, tra cui una clamorosa lite con mani addosso con il tecnico Vincenzo Montella. Tutto passato, Balotelli è pronto alla nuova avventura in terra turca.

