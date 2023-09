Richards e lo scherzo di Balo: "Mi fece dire testa di c...o a Montella"

DALL'INGHILTERRA

L'ex difensore ha svelato il retroscena in un programma inglese per la prima volta

© Getty Images La prima impressione è quella che conta. Lo sa bene Micah Richards, che appena sbarcato alla Fiorentina è subito partito col piede sbagliato. Colpa di Mario Balotelli, autore di uno scherzo che ha rischiato di incrinare subito i rapporti dell'ex City col tecnico Vincenzo Montella e che il diretto interessato ha deciso di svelare per la prima volta nove anni dopo. "Nel 2014 sono andato alla Fiorentina nell'ultimo giorno del mercato - ha raccontato l'ex difensore a un programma inglese -. Ma non parlavo italiano, così ho chiesto a Balotelli come avrei potuto presentarmi. La prima volta che vedo Montella gli stringo la mano e gli dico: 'Testa di caz*o'". Non certo il miglior modo per iniziare.



"Non conoscendo la lingua, da idiota quale sono ho parlato con Balotelli e gli ho chiesto un consiglio su cosa avrei dovuto dire a qualcuno per ringraziarlo... - ha proseguito Richards -. E' la prima volta che lo racconto perché ho sempre pensato che la gente non mi avrebbe creduto". "Mario mi ha fregato... - ha concluso -. Fortunatamente Montella ha capito e si è messo subito a ridere".