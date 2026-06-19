Baldanzi: "Al Genoa l'ambiente giusto per crescere"

19 Giu 2026 - 12:36
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Tommaso Baldanzi - Roma - Problema muscolare © Getty Images

Tommaso Baldanzi - Roma - Problema muscolare © Getty Images

Affida ai canali ufficiali del club le prime parole da neo giocatore del Genoa Tommaso Baldanzi, il centrocampista toscano che dopo il prestito da gennaio scorso sarà tutto del Grifone visto l'obbligo di riscatto inserito nell'accordo con la Roma. "Sono felicissimo di poter proseguire l'avventura con la maglia del Grifone, non vedo l'ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell'ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia" ha dichiarato Baldanzi. Soddisfatto lo chief of football Diego Lopez che ha lavorato all'operazione sino all'accordo finale con il club giallorosso. "Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione".

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