Atletico Madrid, Griezmann rinnova fino al 2027

Continua la storia d'amore tra Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid. L'attaccante francese, infatti, ha rinnovato il proprio contratto con i colchoneros fino al 2027, allungando di un anno l'accordo già in essere: "Antoine Griezmann e l'Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del calciatore francese fino al 30 giugno 2027. L'attaccante è arrivato nel nostro club nella stagione 2014/15 e dopo nove stagioni con l'Atlético - suddivise in due fasi - è il capocannoniere nella storia della squadra biancorossa con 197 gol all'attivo, superando i 173 segnati dal grande Luis Aragonés. È anche l'ottavo giocatore ad aver indossato la nostra maglia più volte in una partita ufficiale (442) e il terzo straniero ad averlo fatto più volte, dietro solo ai compagni di squadra Oblak e Correa".