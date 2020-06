Mercato Atalanta: sogno Nainggolan, l'ostacolo è l'ingaggio

AFFARI CON L'INTER

Radja Nainggolan ha solo l'imbarazzo della scelta: il centrocampista del Cagliari, ma di proprietà dell'Inter, ha una nuova pretendente, l'Atalanta. I bergamaschi sognano un colpo già studiato la scorsa stagione quando il belga poi preferì tornare nella "sua" Sardegna, forse questa potrà essere l'estate buona. L'ostacolo, un po' quello di tutte le squadre interessate al Ninja, è l'ingaggio da 4 milioni di euro.

Senza dimenticare la possibilità che alla fine rimanga all'Inter, Conte è pronto a rigenerarlo, non è escluso un nuovo cambio di maglia per il giocatore. C'è la Roma, squadra che ha sempre dichiarato di amare, c'è lo stesso Cagliari che, pur avendo ammesso tutti gli ostacoli economici del caso, non vuole rinunciare a priori, e ora c'è pure l'Atalanta, come riporta l'Eco di Bergamo.

I rapporti di mercato con l'Inter sono buoni (tanto che Gasperini pensa pure al ritorno di Gagliardini) e il 32enne nel 3-4-1-2 diventerebbe un jolly offensivo, sia come trequartista che come seconda punta, un po' la situazione di Pasalic, il cui riscatto dal Chelsea (a cui andranno 15 milioni) è dietro l'angolo.

Il costo del cartellino, 20 milioni, spaventa relativamente Percassi, preoccupato più che altro dai 4 milioni di ingaggio, cioè il doppio dei big dell'Atalanta. E l'Inter ha già fatto sapere di non voler contribuire in tal senso, piuttosto si terrebbe il giocatore. Un affare difficile ma possibile.