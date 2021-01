Atalanta, trattativa col Siviglia per il Papu Gomez

MERCATO

Il caso del Papu Gomez, vero e proprio gioiello del mercato invernale ormai finito ai margini del progetto Gasperini, continua a tenere banco in casa Atalanta. Il club nerazzurro è fermo sulla linea di non voler trattare l’argentino con le big di Serie A, ma non ha chiuso alla pista estera, dove qualcosa si muove: il Siviglia del direttore sportivo Monchi, che ha potuto ammirare il Papu da vicino quando era a Roma, sta infatti pensando a Gomez per rinforzare il proprio reparto offensivo e puntare dritto alla Champions League.

Al momento non ci sono stati ancora contatti davvero approfonditi, ma i due club stanno trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e si sta lavorando per limare la distanza tra domanda e offerta. Il Siviglia, quinto in campionato con gli stessi punti del Villarreal che lo precede, ha fatto cassa di recente con la cessione di Carlos Fernandez alla Real Sociedad e vorrebbe investire il tesoretto sul Papu, che in passato aveva dichiarato gli sarebbe piaciuto giocare in Spagna.

Per ora si tratta quindi soltanto di un’idea, di un sondaggio, ma con la fine della sessione del mercato invernale che si avvicina nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerata decisiva e il conseguente addio del Papu alla ‘sua’ Bergamo.

