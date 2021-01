Mercato, Cigarini chiama il Papu: “Per favore, vieni a Crotone”

Tutti pazzi per il Papu Gomez. L’attaccante argentino dell’Atalanta è in uscita da Bergamo dopo le incomprensioni col tecnico Gasperini ma la Dea ha già fatto sapere di non voler rinforzare le dirette concorrenti e allora anche le piccole ci provano. O piccolissime nel caso della Sambenedettese. Maxi Lopez, attaccante del club di Serie C, ha infatti provato a convincere il Papu a sposare la sua causa: "Ale, vieni alla Sambenedettese? Sei mesi a fare magie! Non mollare fratello" ha scritto l’ex marito di Wanda Nara in commento a un post Instagram in cui Gomez aveva scritto “più forte che mai”. Tra i commenti al post del Papu anche quello di Luca Cigarini: “Per favore, vieni a Crotone” ha scritto il centrocampista di Stroppa.