Atalanta, è fatta per Miranchuk: intesa con la Lokomotiv Mosca

IL COLPO

L'Atalanta piazza il colpo di mercato. Dopo un lungo corteggiamento, la Dea ha raggiunto infatti l'intesa con la Lokomotiv Mosca per Aleksej Miranchuk, "trequartista" classe '95 che piaceva molto anche ad altri club, tra cui il Milan. Per chiudere l'operazione e mettere le mani sul cartellino del giocatore, i dirigenti bergamaschi hanno alzato l'offerta, mettendo sul piatto 14,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore garantita al club russo. Miranchuk dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con i nerazzurri.

In attesa di capire i tempi di ricupero di Ilicic, dunque, l'Atalanta porta a Bergamo Miranchuk. Un colpo importante per il presente e per il futuro della Dea non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Col russo in rosa, infatti, Gasperini potrà contare su un prezioso ed esperto jolly offensivo da schierare insieme a Gomez e Zapata. Raggiunta l'intesa con la Lokomotiv Mosca, per completare l'affare mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli. Al momento, infatti, siamo allo scambio dei documenti tra le parti. Poi rimarrà solo da ufficializzare tutto. Per Miranchuk all'Atalanta ormai è fatta.