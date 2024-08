Atalanta, ancora due colpi: ci sono anche Rui Patricio e Cuadrado per Gasperini

© Getty Images

L'Atalanta ha già trovato il sostituto di Juan Musso, che andrà all'Atletico Madrid con la formula del prestito con opzione di acquisto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (8 milioni di euro la cifra totale dell'affare). È infatti vicino alla chiusura la trattativa per portare a Bergamo lo svincolato Rui Patricio dopo la fine della sua avventura alla Roma. Il portiere portoghese classe 1988 è atteso nella giornata di lunedì per le visite mediche: pronto un contratto fino a giugno 2025 con opzione per un'ulteriore stagione.