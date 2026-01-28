Atalanta, Percassi: "L'arrivo di Raspadori non presuppone la cessione di Lookman"
© italyphotopress
Dentro Raspadori, fuori Lookman? Non per forza, almeno stando alle parole dell'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, che ha parlato così prima della sfida di Champions in casa dell'Union Sg: "L'arrivo di Raspadori è stato possibile grazie a una opportunità di mercato, ma non presuppone l'uscita di Lookman, che torna a essere titolare proprio stasera".
Qualcosa però si potrebbe muovere nel mercato in uscita: "Avendo una rosa lunga, qualche giocatore ha avuto meno spazio. Dopo questa gara parleremo col ds D'Amico e, di fronte a offerte interessanti, valuteremo con grande calma". Prima di pensare al Como in Serie A e alla Juventus in Coppa Italia, testa alla Champions: "Sono tutte partite importanti, ma pensiamo a stasera. Sarà una partita complicata, speriamo di fare bene".