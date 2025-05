"Il legame con Bergamo non si interromperà mai, è qualcosa di viscerale. Per me è come essere a casa". Parole del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, cui il club ha offerto il rinnovo fino al 2027 (l'attuale contratto è in scadenza a giugno 2026. "Io ho un contratto, domenica finisce la stagione, con la proprietà c'è un grande rapporto - ha detto Gasperini, ospite dell'Accademia dello sport per la solidarietà - Ci confronteremo sul futuro. ogni stagione è diversa".