Manovre nerazzurre

Il serio problema fisico dell'attaccante lo terrà fuori a lungo, e varia le strategie non solo dei nerazzurri ma anche di altre squadre

© italyphotopress Rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale destro per El Bilal Touré: questa la diagnosi dell'infortunio del giovane neoacquisto bergamasca. Cambia anche il destino di Duvan Zapata e Luis Muriel: i due, dati a lungo in partenza, potrebbero ora restare per non accorciare eccessivamente le scelte a disposizione di Gasperini in zona offensiva.

Di riflesso, ovviamente, anche effetti sulle altre squadre: la Roma vede allontanarsi Zapata, la prima scelta per il ruolo di centravanti. Mourinho ha a disposizione solo Belotti in quello slot, chiede da tempo una punta titolare e ha visto sfuggire numerosi obiettivi, tra cui Alvaro Morata di cui ha parlato anche Paulo Dybala ad As. Anche il Monza, molto interessato a Luis Muriel, vede a questo punto complicato l'acquisto: El Bilal poteva ricoprire nello scacchiere nerazzurro anche il ruolo di esterno/mezzapunta, quello abitualmente interpretato dal colombiano.

In merito al mercato il tecnico Gasperini ha affermato in conferenza: "Sono molto dispiaciuto per l'infortunio di Tourè, ha molta voglia di giocare. Si sono accesi i riflettori su di lui anche per via dell'operazione di mercato, nessuno si aspettava questo tipo d'infortunio, ora vedremo quali saranno i tempi di recupero. L'Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire, ma le presenze di Muriel e Zapata sono sicure, non è che questo infortunio cambia di molto ciò che ci siamo posti in questa settimana. Duvan ha recuperato dal finale di stagione, si è allenato con continuità, sotto l'aspetto della condizione sta meglio degli altri, per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell'Atalanta."

IL COMUNICATO SU TOURÉ

Nel corso della gara amichevole contro la Juventus El Bilal Touré ha riportato una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Il quadro clinico necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo.