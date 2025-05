Da un addio quasi sicuro alla permanenza: questo il destino di Atalanta e Gasperini? Il tecnico, in scadenza 2026, aveva detto di non voler rinnovare e la società bergamasca non avrebbe voluto iniziare la prossima annata con un allenatore in scadenza, per questo si era parlato di divorzio. Ma le ultime dichiarazioni del tecnico "Ne parleremo" e l'offerta di rinnovo fino al 2027 fanno pensare che il matrimonio possa andare avanti, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.