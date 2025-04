Arsenal, Gyokeres obiettivo numero 1 per l'attacco: c'è concorrenza

L'Arsenal è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. Secondo Givemesport, lo svedese sarebbe il colpo top dei gunners nella sessione estiva di calciomercato. Il club del Nord di Londra è rimasto senza punta dopo l'infortunio di Gabriel Jesus. Gyokeres sta vivendo una stagione magica allo Sporting Lisbona con 52 gol realizzati in 48 partite tra tutte le competizioni. In questo momento la Scarpa d'Oro sarebbe sua e si contenderà il premio con Salah. I contatti tra l'Arsenal e l'entourage del calciatore sono frequenti da mesi e ora i gunners sono pronti a bussare alla porta del club di Lisbona. Non sarà comunque facile per la squadra allenata da Arteta riuscire a prendere il bomber, infatti tanti top club europei hanno messo gli occhi su una delle rivelazioni della stagione 2024/2025.