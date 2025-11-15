Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Arsenal, Gabriel Jesus: "Dopo un intervento così, non ha senso andarsene"

15 Nov 2025 - 08:37
© Getty Images

© Getty Images

Il nome di Gabriel Jesus è stato al centro di parecchie indiscrezioni di mercato negli ultimi mesi. Durante un'intervista rilasciata a Placar, l'attaccante dell'Arsenal ha voluto smentire le voci di un possibile addio: "Non c'è mai stato alcun contatto con un altro club. Il mio desiderio, come dico sempre, è quello di tornare al Palmeiras. E anche il Palmeiras vuole che io torni. Quando sentirò che è il momento giusto per tornarci, lo deciderò con l'Arsenal". Il brasiliano ha anche parlato del recupero dalla rottura del crociato: "Stiamo parlando di un giocatore che è stato fuori per nove mesi e che ora sta lottando per tornare in squadra. Alcuni giornalisti parlano senza alcuna base. Il mio ritorno? Dopo un intervento chirurgico così complesso, per me non ha senso lasciare il club in questo momento". 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:05
Zirkzee, a gennaio duello tra Milan e Roma
10:28
Lazio, su Gila c'è anche il Chelsea
09:40
Cagliari, occhi su Djuric per sostituire Belotti
08:37
Arsenal, Gabriel Jesus: "Dopo un intervento così, non ha senso andarsene"
23:43
LA Galaxy, Reus vicino al rinnovo