Arsenal, Gabriel Jesus: "Dopo un intervento così, non ha senso andarsene"

Il nome di Gabriel Jesus è stato al centro di parecchie indiscrezioni di mercato negli ultimi mesi. Durante un'intervista rilasciata a Placar, l'attaccante dell'Arsenal ha voluto smentire le voci di un possibile addio: "Non c'è mai stato alcun contatto con un altro club. Il mio desiderio, come dico sempre, è quello di tornare al Palmeiras. E anche il Palmeiras vuole che io torni. Quando sentirò che è il momento giusto per tornarci, lo deciderò con l'Arsenal". Il brasiliano ha anche parlato del recupero dalla rottura del crociato: "Stiamo parlando di un giocatore che è stato fuori per nove mesi e che ora sta lottando per tornare in squadra. Alcuni giornalisti parlano senza alcuna base. Il mio ritorno? Dopo un intervento chirurgico così complesso, per me non ha senso lasciare il club in questo momento".