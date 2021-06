Argentina, Scaloni incorona De Paul: “Pronto per il grande salto, spero l’Udinese capisca”

ARGENTINA

Il capitano bianconero prepara la sfida al Cile, ma le sirene del mercato sono forti: l’Atletico ha già fatto un’offerta, il Milan prepara l’affondo

Il nome di Rodrigo de Paul accende il mercato. Dopo l'ennesima stagione giocata ad altissimo livello, il capitano dell’Udinese è pronto per il definitivo salto di qualità, come garantisce il ct dell’Argentina Lionel Scaloni: “Ha le qualità per giocare in Nazionale e per provare a farsi strada in un top club, penso che lui lo desideri e spero che l’Udinese sia aperta a questa possibilità", ha detto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Getty Images

Il numero 10 bianconero prova a concentrarsi solamente sull'Argentina e sull'importante partita contro il Cile, ma le sirene del mercato suonano forti e ad alzare il volume è proprio Scaloni: "Sono convinto che Rodrigo sia pronto per il salto in una squadra importante, senza sminuire il valore dell’Udinese, club che conosco bene e che considero un modello di gestione. So che lui si sente perfettamente a proprio agio li, però arriva un momento nel quale ogni giocatore ha bisogno di fare un salto di qualità, e lui è pronto. È un giocatore molto interessante perché può giocare bene in differenti posizioni, un giocatore moderno”.

Proprio il profilo di giocatore che cerca l’Atletico Madrid campione di Spagna, che infatti ha già presentato un'offerta all'Udinese che il club ha ritenuto troppo bassa. I friulani per la loro stella chiedono circa 40 milioni di euro, una cifra che il Milan vorrebbe provare ad abbassare inserendo nell’affare il cartellino di giocatori come Hauge, Maldini o Krunic. Fino a ieri i rossoneri sembravano in vantaggio sulle concorrenti, Maldini aveva individuato nell'argentino l'erede perfetto di Calhanoglu e preparava l’affondo decisivo, ma la riapertura del turco al rinnovo con i rossoneri potrebbe cambiare le cose.