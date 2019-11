Anche lo Schalke chiama Ibra: "Qui a Gelsenkirchen il baseball non ce l’abbiamo”

Da quando Zlatan Ibrahimovic ha detto addio, a modo suo, a Los Angeles e alla Mls, le voci circa il futuro dello svedese continuano a moltiplicarsi e accendono il calciomercato in vista della sessione di gennaio. In Italia i tifosi di Milan, Bologna e Napoli sognano il grande colpo, ma sono tante le squadre che accoglierebbero a braccia aperte l'attaccante svedese e così negli ultimi giorni per i social media manager delle squadre di tutto il mondo è partita la caccia al post più simpatico per attirare l’attenzione dello svedese.