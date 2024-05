Allegri, tentazione saudita: l'Al Hilal lo vuole, troverebbe Neymar 

DOPO LA JUVE

Il tecnico sta valutando attentamente la proposta del club fresco vincitore del campionato

Dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus, seguita da polemiche ed esonero, Massimiliano Allegri potrebbe tornare subito in panchina. A tentare il tecnico toscano è un club saudita, precisamente l'Al Hilal, club fresco vincitore del campionato. I biancoblù, adesso allenati da Jorge Jesus, sono reduci da una stagione super: 34 vittorie di fila in tutte le competizioni e uno scudetto alzato al cielo nonostante l'assenza di una stella come Neymar, ferma ai box.

Allegri, che deve ancora chiudere il rapporto con la Juventus in maniera definitiva (ha replicato alla lettera di esonero bianconero in cui veniva evidenziati i suoi comportamenti scorretti, negandoli), è il nome in pole nella lista dell'Al-Hilal come confermato da Ivan Zazzaroni nel corso della trasmissione Pressing andata in scena domenica sera su Italia1. Il 56enne di Livorno potrebbe ritrovarsi a gestire una rosa con nomi importanti come Koulibaly, ex Napoli, Milinkovic-Savic acquistato dalla Lazio, e appunto Neymar. Senza dimenticare Ruben Neves e il bomber Mitrovic. E altri colpi sono attesi: negli scorsi giorni si era ventilato di un assalto dei dirigenti sauditi al milanista Rafa Leao.