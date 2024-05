Dal Portogallo: gli arabi pronti a strappare Leao al Milan con una super-offerta

MILAN

Il quotidiano O' Jogo sicuro: gli arabi dell'Al-Hilal pronti a pagare la clausola rescissoria per l'attaccante rossonero

© Getty Images Soldi, soldi, soldi. Tanti soldi, tantissimi. Ben 175 milioni di euro, vale a dire la clausola rescissoria inserita nel contratto tra Leao e il Milan. A tanto sono disposti ad arrivare gli arabi dell'Al-Hilal per strappare l'attaccante portoghese ai rossoneri. A lanciare la clamorosa indiscrezione è quest'oggi il quotidiano sportivo lusitano 'O Jogo' che in prima pagina parla appunto di un'offerta in arrivo a Casa Milan economicamente irrinunciabile, detto poi che, trattandosi del pagamento della clausola, resterebbe da capire quale possa essere la volontà del giocatore stesso.

Secondo quanto scrive O'Jogo, il club arabo ha intenzione di dare l'assalto al Mondiale per Club, competizione a cui parteciperà nell'estate del 2025 e per questo avrebbe messo gli occhi sul talento portoghese, pronto a triplicare l'attuale ingaggio di sette milioni che Leao percepisce dal Milan. In questa stagione l'Al-Hilal, squadra in cui già militano tra gli altri Koulibaly, Milinkovic-Savic e Neymar, si è laureata campione d'Arabia dopo aver dominato il campionato. I giocatori allenati da un altro portoghese, Jorge Jesus, hanno vinto con tre turni di anticipo. L'Al-Hilal ha chiuso da imbattuto con 90 punti (+12 sull'Al Nassr di Cristiano Ronaldo) e ben 96 goal segnati.