Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Sunderland in pressing su Lucumì: 30 milioni al Bologna

27 Ago 2025 - 22:46

Il Sunderland non molla la pista Lucumì e vuole a tutti i costi il difensore del Bologna. Fino ad oggi il club rossoblu ha declinato tutte le offerte, ma ora gli inglesi sono tornati alla carica con un'offerta di circa 30 milioni di euro + bonus. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

Donnarumma-City, sempre più vicini: il PSG è pronto ad accettare l'offerta. Ma Ederson...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:42
Cremonese vicinissima a Jamie Vardy
23:20
Colpo d'esperienza per il Gubbio: ufficiale La Mantia
22:46
Sunderland in pressing su Lucumì: 30 milioni al Bologna
22:07
Genoa: Vogliacco a un passo dal Paok
21:13
Cremonese, Pickel a titolo definitivo all'Espanyol