Sunderland in pressing su Lucumì: 30 milioni al Bologna
27 Ago 2025 - 22:46
27 Ago 2025 - 22:46
Il Sunderland non molla la pista Lucumì e vuole a tutti i costi il difensore del Bologna. Fino ad oggi il club rossoblu ha declinato tutte le offerte, ma ora gli inglesi sono tornati alla carica con un'offerta di circa 30 milioni di euro + bonus.
