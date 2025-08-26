Donnarumma si avvicina al Manchester City: PSG pronto ad accettare l'offerta, ma prima la cessione di Ederson

Nel frattempo Gigio ha già raggiunto un'intesa di massima con il club allenato da Guardiola ed è pronto a cominciare la propria avventura oltremanica, come svelato in esclusiva a SportMediaset dal suo agente Enzo Raiola. Prima però, devono essere incastrate tutte le tessere del puzzle: per portare Donnarumma alla coorte di Pep, il City deve prima cedere Ederson: il portiere brasiliano è seguito da tempo dal Galtasaray, ma ancora non è stato trovato l'accordo definitivo tra i due club, che continuano a lavorare per chiudere l'operazione nel minor tempo possibile. Per Donnarumma al Manchester City è solo questione di tempo.