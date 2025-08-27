Logo SportMediaset
Mercato

Colpo d'esperienza per il Gubbio: ufficiale La Mantia

27 Ago 2025 - 23:20
© Gubbio

© Gubbio

Il Gubbio ha comunicato l'ingaggio di Andrea La Mantia, attaccante di grande esperienza: "As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea La Mantia che la scorsa stagione dopo aver iniziato l’annata con la Spal ha vestito la maglia del Catanzaro in serie B. Nato a Marino il 6 Maggio 1991, La Mantia è un attaccante centrale cresciuto nelle giovanili del Frosinone e che ha esordito in serie B a soli 18 anni. In carriera ha disputato 30 gare in serie A e oltre 230 in B. Ha vestito le maglie di Andria, Frosinone, Barletta, Foligno, Cosenza, Pro Vercelli, Lecce, Empoli, San Marino, Virtus Entella, Spal, Feralpisalò, Catanzaro. Ad Andrea il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:42
Cremonese vicinissima a Jamie Vardy
23:20
Colpo d'esperienza per il Gubbio: ufficiale La Mantia
22:46
Sunderland in pressing su Lucumì: 30 milioni al Bologna
22:07
Genoa: Vogliacco a un passo dal Paok
21:13
Cremonese, Pickel a titolo definitivo all'Espanyol