Cremonese, Pickel a titolo definitivo all'Espanyol

La Cremonese, tramite il proprio sito, ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo all'Espanyol di Charles Pickel. Di seguito il comunicato dei grigiorossi: "US Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società RCD Espanyol de Barcelona le prestazioni sportive del calciatore Charles Monginda Pickel. Approdato all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2022, Pickel si è fatto spazio nel centrocampo grigiorosso fino a superare, lo scorso 4 maggio, il traguardo delle 100 presenze in maglia Cremo. Nell’annata appena conclusa ha giocato 33 partite tra regular season e playoff, prendendo parte alla splendida stagione che ha visto la Cremonese tornare in Serie A. Il club ringrazia Charles e gli augura le migliori soddisfazioni personali".