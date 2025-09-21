Al Nassr: Ronaldo prova a convincere Casemiro

Cristiano Ronaldo vuole riunirsi all'Al Nassr con un vecchio compagno ai tempi del Real Madrid e del Manchester United. Si tratta di Casemiro, che va in scadenza il prossimo giugno con i Red Devils. Lo riporta il 'Mundo Deportivo'.
