Agnelli a Casa Milan: incontro con i vertici rossoneri

Visita a sorpresa, questa mattina, nel quartier generale rossonero. A Casa Milan è infatti arrivato attorno a mezzogiorno e mezzo Andrea Agnelli. Stando a quanto trapela si tratterebbe di un incontro "politico" su questioni relative alla Lega Serie A, ma non è escluso che si possa sfruttare l'occasione per una chiacchiera di mercato anche se difficilmente il presidente della Juve si muove in prima persona (lo ha fatto solo per Ronaldo, ndr).