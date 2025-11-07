Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
1 di 14
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

GLI SCATTI

Sinner-Alcaraz rivali amici: gli scatti dal loro allenamento alle Atp Finals di Torino

Risate e tennis di alto livello sul centrale dell'Inalpi Arena nell'ora e mezza in cui Jannik e Carlos hanno condiviso il campo

07 Nov 2025 - 15:28
14 foto

Rivali sul campo, ma amici quando posano la racchetta: potrebbe essere il titolo del selfie di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, fatto al termine dell'allenamento sul campo centrale delle Atp Finals, e che l'atleta spagnolo ha postato sul suo profilo Instagram, taggando il tennista azzurro.

Due volti sorridenti e il pollice alzato dell'altoatesino per uno scatto che in un'ora ha collezionato più di 1.850 like. A corredo della foto nessuna parola, ma alcune emoji molto chiare: quella del numero 1 con a fianco due spade incrociate, a simboleggiare lo scontro che i due ingaggeranno nei prossimi giorni non solo per aggiudicarsi il torneo, ma anche il primo posto nella classifica mondiale di fine anno. E accanto a queste le emoji della bandiera italiana e spagnola con in mezzo quella della stretta di mano. Fra i primi commenti quello di un altro big del tennis azzurro, Matteo Berrettini, che scrive uno scherzoso "bravini".

sinner
carlos alcaraz
sinner alcaraz
atp finals torino
allenamento

Ultimi video

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

I più visti di Tennis

ATP Finals: sorteggio tosto per Sinner, che attende Musetti per un possibile derby

Coppa Davis, Sinner risponde agli haters: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

Sinner: "Convincere Cahill la sfida più grande, mi vedo con lui un altro anno. Finals speciali"

Lorenzo Musetti al Roland Garros

Musetti alle ATP Finals se: cosa deve fare per qualificarsi

ATP 250 di Atene, Musetti centra la semifinale e avvicina le Finals

ATP Finals, Sinner si scalda contro De Minaur, venerdì allenamento con Alcaraz