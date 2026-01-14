Tennis Million Dollar 1 Point Slam, Sinner eliminato agli ottavi

Jannik Sinner è stato eliminato dal dilettante Jordan Smith! L'azzurro sbaglia l'unico servizio, essendo professionista ne aveva a disposizione solo uno. Se la ride Jannik, che lascia così il torneo (e la possibilità del milione di dollari) agli ottavi. Nel turno precedente, il numero 2 al mondo aveva battuto lo spagnolo Carreno Busta