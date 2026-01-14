Logo SportMediaset

Tennis
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

Tennis

Million Dollar 1 Point Slam, Sinner eliminato agli ottavi

Jannik Sinner è stato eliminato dal dilettante Jordan Smith! L'azzurro sbaglia l'unico servizio, essendo professionista ne aveva a disposizione solo uno. Se la ride Jannik, che lascia così il torneo (e la possibilità del milione di dollari) agli ottavi. Nel turno precedente, il numero 2 al mondo aveva battuto lo spagnolo Carreno Busta

14 Gen 2026 - 11:47
tennis
jannik sinner

