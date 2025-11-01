Logo SportMediaset

Tennis
Masters 1000 Parigi, Sinner spazza via Zverev e vola in finale

L'azzurro ha dominato il match battendo il numero tre al mondo 6-0, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Finale contro Auger-Aliassime

01 Nov 2025 - 18:22
Jannik Sinner è in finale al Masters 1000 di Parigi dove affronterà il canadese Auger-Aliassime. L'italiano numero 2 al mondo ha battuto in un'ora e due minuti di gioco Alexander Zverev, esausto per il quarto di finale disputato contro Medvedev, concedendo un solo game al tedesco in una sfida mai in discussione. Vincendo il torneo francese Sinner tornerebbe numero uno al mondo.

