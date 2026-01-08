ASICS presenta la scarpa da tennis Solution Speed FF 4

Progettata per i giocatori che privilegiano velocità e agilità in campo, la SOLUTION SPEED FF 4 è stata ulteriormente perfezionata grazie ai feedback dell’atleta professionista Belinda Bencic, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e attualmente numero 11 del ranking mondiale.



Belinda Bencic, atleta ASICS e tennista professionista, ha dichiarato:

“La serie SOLUTION SPEED FF è da anni la mia scarpa di riferimento, grazie alla sua velocità e agilità avanzata. Sono davvero entusiasta di questa nuova versione: mi sento più dinamica, veloce e stabile. Per me è fondamentale sentirmi sicura delle mie calzature quando gioco a tennis e non vedo l’ora di scendere in campo indossando queste scarpe”.



“Da oltre 75 anni ASICS si impegna ad aiutare sempre più persone a muoversi per sentirsi meglio", afferma Gary Raucher, Global Head of Marketing di ASICS. "Questa campagna dà vita al nostro principio fondante in modo autentico, ispirando tutti a sperimentare il potere rigenerante del movimento: perché quando muovi il corpo, muovi anche la mente”.



Yuhi Tanigaki, Product Manager Tennis Footwear di ASICS, aggiunge:

“L’obiettivo principale di questa nuova versione della SOLUTION SPEED FF 4 era creare una scarpa da tennis veloce e agile, ma allo stesso tempo confortevole, stabile e leggera. Seguiamo il principio giapponese del Kaizen, puntando al miglioramento continuo, e siamo davvero entusiasti di lanciare una scarpa che aiuterà i giocatori a sperimentare maggiore velocità, per muovere corpo e mente”.



La SOLUTION SPEED FF 4 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 15 gennaio 2026 su asics.com e in selezionati negozi ASICS nel mondo.