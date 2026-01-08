ASICS presenta la scarpa da tennis Solution Speed FF 4

© Ufficio Stampa
ASICS annuncia oggi due importanti lanci che rafforzano l’impegno del brand, da oltre 75 anni, nel promuovere il potere trasformativo del movimento: la campagna globale “Move Your Body, Move Your Mind” e la nuova scarpa da tennis SOLUTION SPEED FF 4.
La campagna globale “Move Your Body, Move Your Mind” celebra il movimento per corpo e mente - con Lorenzo Musetti e Belinda Bencic
ASICS presenta la sua nuova campagna globale di brand, “Move Your Body, Move Your Mind”, accompagnata da una versione reinterpretata dell’iconico brano “Good Vibrations" dei The Beach Boys. La campagna ribadisce l’impegno di ASICS nel valorizzare il potere del movimento come leva fondamentale per il benessere fisico e mentale. Protagonisti della campagna sono i tennisti professionisti e atleti ASICS Lorenzo Musetti e Belinda Bencic, che mostrano come giocare a tennis possa migliorare positivamente l’umore e trasformare il mondo che ci circonda.
La nuova scarpa da tennis SOLUTION SPEED FF 4: tecnologia avanzata per una velocità con ammortizzazione
In concomitanza con il lancio della campagna, ASICS introduce la nuova SOLUTION SPEED FF 4.
Le principali innovazioni includono:
Comfort e leggerezza: l’intersuola con ammortizzazione FLYTEFOAM, realizzata con materiali bio-based, offre un comfort avanzato in una struttura leggera, per movimenti rapidi e senza sforzo
Accelerazione più rapida: la tecnologia aggiornata SPEEDTRUSS favorisce un’accelerazione immediata e movimenti veloci e reattivi, studiata per dare slancio al piede nella spinta in avanti
Aderenza superiore: la suola PRECISION-SOLE, con gomma ASICSGRIP sulla punta, garantisce un’aderenza eccellente per un gioco veloce e reattivo.
Progettata per i giocatori che privilegiano velocità e agilità in campo, la SOLUTION SPEED FF 4 è stata ulteriormente perfezionata grazie ai feedback dell’atleta professionista Belinda Bencic, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e attualmente numero 11 del ranking mondiale.
Belinda Bencic, atleta ASICS e tennista professionista, ha dichiarato:
“La serie SOLUTION SPEED FF è da anni la mia scarpa di riferimento, grazie alla sua velocità e agilità avanzata. Sono davvero entusiasta di questa nuova versione: mi sento più dinamica, veloce e stabile. Per me è fondamentale sentirmi sicura delle mie calzature quando gioco a tennis e non vedo l’ora di scendere in campo indossando queste scarpe”.
“Da oltre 75 anni ASICS si impegna ad aiutare sempre più persone a muoversi per sentirsi meglio", afferma Gary Raucher, Global Head of Marketing di ASICS. "Questa campagna dà vita al nostro principio fondante in modo autentico, ispirando tutti a sperimentare il potere rigenerante del movimento: perché quando muovi il corpo, muovi anche la mente”.
Yuhi Tanigaki, Product Manager Tennis Footwear di ASICS, aggiunge:
“L’obiettivo principale di questa nuova versione della SOLUTION SPEED FF 4 era creare una scarpa da tennis veloce e agile, ma allo stesso tempo confortevole, stabile e leggera. Seguiamo il principio giapponese del Kaizen, puntando al miglioramento continuo, e siamo davvero entusiasti di lanciare una scarpa che aiuterà i giocatori a sperimentare maggiore velocità, per muovere corpo e mente”.
La SOLUTION SPEED FF 4 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 15 gennaio 2026 su asics.com e in selezionati negozi ASICS nel mondo.