Sci
Sci, Nicol Delago vince la discesa femminile a Tarvisio: le foto

17 Gen 2026 - 14:33
L'azzurra Nicol Delago ha vinto la discesa di coppa del mondo di Tarvisio. La gardenese di 30 anni, dopo il miglior tempo nella prova di ieri sulla pista Di Prampero, ha ottenuto così in Italia la sua prima vittoria proprio alla vigilia delle Olimpiadi. Con il tempo di 1.46.28, Delago ha preceduto sul podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e la campionessa americana Lindsey Vonn. Poco più indietro l'altra azzurra Laura Pirovano, sesta a pari merito con la statunitense Breezy Johnson. Poi, decima, Nadia Delago, sorella minore di Nicol, e 11^ Sofia Goggia che nelle prove non era suo agio in una libera adatta alle scivolatrici.

