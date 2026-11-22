© Ufficio Stampa
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Marco Bezzecchi ha indossato, in occasione del GP del Portogallo, una tuta speciale. Dopo il casco realizzato per il GP d’Italia 2025, il pilota italiano continua a sostenere il progetto “Caschi per il Cuore”, ideato da Alessandra Ardelean e promosso da E20motors.
Proprio come il casco della scorsa stagione, anche questa tuta è stata disegnata dai bambini e dai ragazzi degli ospedali coinvolti nel progetto: il reparto pediatrico del Sant’Orsola di Bologna, gli Amici dei Bambini Cardiopatici di Torino e il reparto di Protonterapia di Trento.
A dicembre partirà l’asta benefica sul sito CharityStars e il ricavato sarà devoluto agli ospedali coinvolti, per sostenere i loro progetti e le attività a favore dei bambini.