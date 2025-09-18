Logo SportMediaset
Formula 1
formula 1

Laura Villars la prima donna candidata alla presidenza della FIA

"La mia ambizione è una governance più democratica, più trasparente, più responsabile e aperta alle donne e alle nuove generazioni"

18 Set 2025 - 17:13
Laura Villars, pilota svizzera di 28 anni, ha annunciato ufficialmente che si candiderà alla presidenza della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e tenterà di sconfiggere l'attuale presidente, il saudita Mohammed Ben Sulayem, che ricopre tale carica dal 2021, succedendo a Jean Todt, e l'altro candidato, l'ex commissario della FIA, Tim Mayer. Che venga eletta o meno, Villars farà la storia degli sport motoristici, diventando la prima donna ad aspirare a diventare presidente. Le elezioni si terranno il prossimo 12 dicembre, durante l’assemblea generale a Tashkent, in Uzbekistan.

