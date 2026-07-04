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FORMULA 1

Formula 1, GP Gran Bretagna: Antonelli vince la gara Sprint, Hamilton 2°

Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gp di Gran Bretagna di Formula 1 e rinforza il primato in classifica iridata salendo a +43 sul compagno di squadra George Russell, quarto al traguardo. Il giovane pilota della Mercedes ha superato a metà gara Lewis Hamilton, scattato dalla pole position e capace di rimanere in testa dopo la partenza, per poi involarsi verso la vittoria davanti al ferrarista e alla McLaren di Lando Norris, che completa il podio con il terzo posto.

04 Lug 2026 - 14:24
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