Barilla è famiglia anche in Formula 1: una cena stellata per il Gp di Miami

Un invito speciale, un tavolo e un piatto di pasta condiviso tra persone che spesso sono lontane. È bastato questo a Barilla, Official Pasta Partner di Formula 1, per portare lo spirito della convivialità a Miami durante il primo giorno del Gran Premio. Barilla ha accolto i membri del team e le loro famiglie presso il Torno Subito Miami, il ristorante dello Chef tre stelle Michelin Massimo Bottura, con la cucina diretta dallo Chef Bernardo Paladini, per una serata in cui i motori sono stati spenti e la vita quotidiana è tornata al centro dell'attenzione. La serata ha anche celebrato l'inizio della nuova partnership tra Barilla e il Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formula 1, l'incontro tra due nomi nati nella stessa regione, l'Emilia-Romagna, la Food Valley d'Italia, e uniti da valori condivisi di eccellenza, passione e spirito familiare.