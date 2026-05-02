Barilla è famiglia anche in Formula 1: una cena stellata per il Gp di Miami

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Una serata speciale presso il Torno Subito Miami, il ristorante dello Chef tre stelle Michelin Massimo Bottura e la cucina diretta dallo Chef Bernardo Paladini
Un invito speciale, un tavolo e un piatto di pasta condiviso tra persone che spesso sono lontane. È bastato questo a Barilla, Official Pasta Partner di Formula 1, per portare lo spirito della convivialità a Miami durante il primo giorno del Gran Premio. Barilla ha accolto i membri del team e le loro famiglie presso il Torno Subito Miami, il ristorante dello Chef tre stelle Michelin Massimo Bottura, con la cucina diretta dallo Chef Bernardo Paladini, per una serata in cui i motori sono stati spenti e la vita quotidiana è tornata al centro dell'attenzione. La serata ha anche celebrato l'inizio della nuova partnership tra Barilla e il Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formula 1, l'incontro tra due nomi nati nella stessa regione, l'Emilia-Romagna, la Food Valley d'Italia, e uniti da valori condivisi di eccellenza, passione e spirito familiare.
A rendere la serata ancora più speciale è stata la presenza di ospiti illustri, tra cui il futuro campione di VCARB Arvid Lindblad, che ha partecipato insieme a sua madre in linea con lo spirito family-first dell'evento, il Campione del Mondo di Formula 1Nico Rosberg e la campionessa olimpica Mikaela Shiffrin con i rispettivi compagni.
"Prendersi il tempo per stare insieme, anche quando gli orari lo rendono difficile, è al cuore di quello che facciamo," ha dichiarato Melissa Tendick, Presidente di Barilla Americas. "Man mano che approfondiamo il nostro coinvolgimento con Formula 1, inclusa la nostra nuova partnership con Visa Cash App Racing Bulls, siamo orgogliosi di creare momenti che riportano le persone a ciò che conta davvero: connettere le persone attraverso un pasto e sentirsi vicini alla famiglia e agli amici."