Test drive a Lisbona

Renault Clio 2026 hybrid: la prova della sesta generazione

La sesta generazione della Renault Clio, l'automobile francese più venduta della storia, è una berlina compatta di nuova generazione che offre tanta tecnologia e una motorizzazione ibrida che promette una marcia elettrica per l'80% del tempo in ambito urbano. I consumi, dunque, sono contenuti e la dinamica di guida è apprezzabile. Tra le altre motorizzazioni disponibili, riconfermato il GPL che continua a essere un successo soprattutto in Italia. I prezzi partono da 18.900 euro.

27 Nov 2025 - 09:15
Mr Bean mette all'asta la sua Jaguar E-Type del 1963