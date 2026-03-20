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LA COLLEZIONE

Puma e Porsche celebrano la leggendaria livrea "Pink Pigs"

20 Mar 2026 - 08:42
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PUMA e il produttore tedesco di sports car Porsche celebrano una delle livree più audaci del motorsport con una nuova collezione Porsche Legacy x PUMA, tributo alle leggendarie Porsche “Pink Pigs”.

Introdotta per la prima volta nel 1971 sulla Porsche 917/20, l’inconfondibile livrea rosa “taglio da macellaio” – soprannominata “Sau” (maiale in tedesco) – scioccò il paddock alla 24 Ore di Le Mans e divenne rapidamente uno dei design più iconici delle corse.

La verniciatura, creata dal designer Porsche Anatole Lapine, etichettava le diverse sezioni dell’auto come fossero tagli di carne suina, dando origine a soprannomi giocosi come “Pink Pig”, “Big Berta” e “Truffle Hunter”. Il design nacque da un progetto sperimentale sviluppato dagli ingegneri Porsche insieme all’azienda francese SERA, con l’obiettivo di combinare i vantaggi delle versioni a coda corta e a coda lunga della 917. Il risultato fu una vettura dalla carrozzeria estremamente larga, con passaruota arrotondati e un muso basso e piatto simile a quello della coupé a coda lunga ma più corto, creando così la forma distintiva che divenne celebre alla 24 Ore di Le Mans.

Il pezzo forte? Una stravagante livrea pink con marcature ispirate ai butcher-style, che assegnavano un nome a ogni pannello. Decenni dopo, questa storia è tornata sulla scena mondiale quando la livrea pink è rinata sulla Porsche 911 RSR, vettura che ha conquistato la vittoria di classe a Le Mans nel 2018, consolidando la legacy per una nuova generazione. Oggi, questa storia delle corse passa dalla pista alla strada.

La collezione Porsche Legacy x PUMA SAU incarna lo spirito impavido delle gare di endurance nel moderno streetwear. Dalle hoodie ai cap fino alle sneakers, ogni capo trae ispirazione diretta dalle inconfondibili grafiche “butcher-style” che hanno reso la livrea originale un classico immediato. Toni pink audaci si uniscono a dettagli tecnici, fondendo l’estetica heritage del motorsport con silhouette contemporanee.

Più che una semplice palette cromatica, questo lancio rappresenta un’attitudine: audace, dirompente e orgogliosamente sicura di sé. Celebra i momenti in cui il motorsport ha superato le convenzioni, creando qualcosa di iconico.

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