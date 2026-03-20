Puma e Porsche celebrano la leggendaria livrea "Pink Pigs"

La verniciatura, creata dal designer Porsche Anatole Lapine, etichettava le diverse sezioni dell’auto come fossero tagli di carne suina, dando origine a soprannomi giocosi come “Pink Pig”, “Big Berta” e “Truffle Hunter”. Il design nacque da un progetto sperimentale sviluppato dagli ingegneri Porsche insieme all’azienda francese SERA, con l’obiettivo di combinare i vantaggi delle versioni a coda corta e a coda lunga della 917. Il risultato fu una vettura dalla carrozzeria estremamente larga, con passaruota arrotondati e un muso basso e piatto simile a quello della coupé a coda lunga ma più corto, creando così la forma distintiva che divenne celebre alla 24 Ore di Le Mans.