Edizioni speciali La supercar costruita in Germania, dallo stile italiano con motore americano

Capricorn Group - azienda tedesca fornitrice di componenti in F1, LMP1 e World Endurance - sta per mandare in produzione la sua prima automobile. Si chiama Capricorn 01 Zagato e, come lascia intendere, è frutto di una collaborazione con la storica carrozzeria italiana. A completare l'opera - e il "trio" - un motore 5.2 litri V8 made in USA. L'obiettivo era quello di costruire una vettura super sportiva che rispettasse un gusto analogico per la guida. Dotata di un telaio monoscocca in fibra di carbonio, eroga una potenza complessiva pari a 900 CV e può raggiungere una velocità massima di 361 km/h. La ricerca della "purezza" non può prescindere da due elementi: cambio manuale e trazione posteriore. Entrambi saranno preponderanti sulla 01 Zagato che vuole occupare un ruolo da protagonista tra le supercar prodotte in poche unità. Il listino parte da 2,95 milioni di euro.