Personaggi La Porsche 911 Turbo di Robert Downey Jr

Nella collezione dell'attore premio Oscar, a distinguersi è soprattutto la Porsche 993 Turbo. Introdotta nel 1995, equipaggiata con un motore 3.6 litri boxer da 408 CV pesantemente modificato per supportare la richiesta di prestazioni impressionanti per l'epoca. Si tratta della prima 911 Turbo a introdurre la trazione integrale, soluzione tecnica che da lì in poi sarebbe stata applicata a tutte le successive generazioni. Rispetto alle altre versioni, si distingueva per dei passaruota posteriori allargati di 6 cm e per l'alettone posteriore fisso a "coda di balena". Nel 1997, Porsche introdusse la Turbo S, ancora più potente con 450 CV