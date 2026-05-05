Motorsport La nuova hypercar McLaren dedicata alla pista

La McLaren MCL-HY GTR, una hypercar nata senza compromessi e destinata esclusivamente all'uso in pista. Il progetto nasce in parallelo con il prototipo che debutterà nel mondiale WEC nel 2027, ma a differenza della versione da gara vincolata ai regolamenti LMDh, la GTR è libera da qualsiasi restrizione tecnica o burocratica. Questa collaborazione tra la divisione racing e quella automotive ha permesso il trasferimento tecnologico tra i due mondi. La scelta tecnica più radicale della MCL-HY GTR è la rinuncia totale alla componente ibrida. Eliminando la Motor Generator Unit (MGU) presente sulla versione da competizione, McLaren ha semplificato l'architettura puntando tutto su un 2.9 V6 biturbo capace di erogare 720 CV. Questo "taglio" elettrico non è una rinuncia alle prestazioni, ma una mossa strategica per abbattere il peso: mentre l'auto da gara deve rispettare il limite minimo di 1.030 kg, la GTR scende sotto la soglia critica dei 1.000 kg