drive up
Novità

La Cayenne elettrica ha oltre 1.000 CV ed è la Porsche pià potente di sempre

Porsche inaugura una nuova fase della sua storia con la Cayenne elettrica: un modello che non rimpiazza la sorella termica ma la affianca, aprendo un doppio binario tecnologico destinato a convivere ancora a lungo. La quarta generazione introduce un design rivisto, interni completamente digitali e una meccanica che porta il SUV di Stoccarda a prestazioni mai viste, soprattutto nella variante Turbo da 1.156 CV, la Porsche di serie più potente di sempre. Un debutto che segna la continuità del DNA del marchio in un futuro dove elettrico e benzina viaggeranno fianco a fianco

19 Nov 2025 - 17:30
