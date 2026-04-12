Collaborazioni L'orologio Maserati da 100 mila euro

Il prezzo di questo pezzo di alta orologeria è fissato a 81.616 franchi svizzeri, che al cambio attuale corrispondono a circa 95.500 euro includendo l'IVA. Si tratta di una cifra che supera abbondantemente il prezzo d'attacco del SUV Grecale. Il costo dell'orologio è così elevato per via della sua rarità e dei suoi contenuti tecnici. Si tratta di un "segnatempo" di ultima generazione che rende omaggio a uno dei marchi automobilistici più noti e importanti del mondo