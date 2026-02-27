Tecnologie L'abitacolo delle Hyundai diventa un Pokedex

La casa coreana ha stretto un accordo di collaborazione con l'editore del più famoso dei prodotti culturali giapponesi, permettendo all'automobilista di scegliere tra due formati: “Pokémon Pikachu Quick Attack” e “Pokémon Ditto World". Nel primo caso, il Pokémon per antonomasia è il protagonista assoluto; nel secondo, il mutaforma viola è accompagnato da Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax, Meowth. D'altronde può diventare chi vuole. Di fatto, quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo si trasformano in un Pokedex. I clienti Hyundai appassionati di Pokémon potrebbero però restare delusi. L'aggiornamento è disponibile - al momento - soltanto in Corea, in quanto il contratto di licenza non è stato esteso agli altri mercati