I migliori videogiochi di auto per Playstation: una storia lunga 30 anni

Dalle astronavi di Wipeout al fotorealismo di Gran Turismo 7, in trent’anni di PlayStation il modo di “sentire” un videogioco d’auto è cambiato insieme all'idea di automobile. Ogni generazione ha avuto il suo sogno digitale, la sua pista preferita, la sua musica di fondo. E oggi, che esistono visori e volanti di ultima generazione capaci di immergere nell'esperienza di guida, si continua a inseguire la stessa cosa di sempre: quella sensazione, unica e inafferrabile, di essere un tutt’uno con la velocità

15 Ott 2025 - 12:17
