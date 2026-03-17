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Novità

DS presenta la sua nuova Numero 7

Costruita sulla piattaforma multi-energia DS n°7 è disponibile in versione 100% elettrica (con batteria da 97,2 kWh e 73,3 kWh), E-TENSE, con un’autonomia davvero importante: infatti il rinnovato suv della Casa francese può percorrere fino a 740 Km, secondo il ciclo combinato WLTP, per la versione a due ruote motrici (FWD) Long Range. Tre differenti livelli di potenza: 230 CV per la versione FWD, 245 CV per la FWD LONG RANGE e 350 CV per la AWD LONG RANGE. Quest’ultima abbina due motori elettrici con le quattro ruote motrici per garantire una trazione ottimale in qualsiasi condizione di guida. Al lancio disponibile anche la versione ibrida da 145 CV: motore tre cilindri 1.200 con consumi ed emissioni particolarmente contenuti e pari a 5,3 l/100 km

17 Mar 2026 - 14:01
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