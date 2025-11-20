Logo SportMediaset

Test drive a Barcellona

BYD Atto 2 DM-i: la prova del SUV compatto ibrido

Questa nuova versione promette una versatilità di utilizzo superiore rispetto alla sola controparte elettrica grazie all'introduzione di un motore termico. L'autonomia complessiva dovrebbe superare i 1.000 km con un singolo pieno tra benzina ed elettricità rendendolo uno dei modelli tra i più interessanti del suo segmento. Il lancio commerciale è previsto nei primi mesi del 2026 con due diverse versioni: Active e Boost. Il prezzo di listino parte da 26.500 euro

20 Nov 2025 - 08:59
