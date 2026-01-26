Sunderland, tutti pazzi per la "misteriosa" tifosa in tribuna: ecco chi è la modella che ha sfidato il gelo
Mentre in campo il Sunderland festeggiava un’ottima vittoria per 2-1 sul Crystal Palace, sugli spalti dello Stadium of Light l'attenzione dei tifosi è stata letteralmente rapita da un'altra "performance". A rubare la scena ci ha pensato Judith Gamarra, influencer e modella mozzafiato, che ha sfidato il rigido inverno inglese presentandosi in tribuna con un outfit audace: completo in pelle e addome scoperto. Sui social è scattata subito la caccia all'identità: "Chi è questa ragazza spagnola e cosa ci fa qui?", si sono chiesti molti fan, colpiti dalla sua bellezza.
L'enigma è stato risolto in fretta dai supporter più informati: Judith non è spagnola, ma paraguaiana, ed è la dolce metà del difensore centrale dei Black Cats, Omar Alderete. La coppia, molto riservata, ha un figlio di nome Benjamin. La modella segue il compagno ovunque per la carriera e, a giudicare dalle reazioni, sembra essere già diventata il nuovo portafortuna (e la nuova "WAG" preferita) del club inglese.