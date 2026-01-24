1 di 43
Goicoechea-Bartra, è finita davvero: dal "contratto hot" al gelo social

Finita la storia del "contratto hot": Jessica prova a ricucire su Instagram, ma Bartra non ricambia il follow. Rottura confermata dopo l'addio di luglio.

24 Gen 2026 - 07:42
43 foto

La relazione tra la modella Jessica Goicoechea e il difensore del Betis Marc Bartra si è chiusa definitivamente nel luglio 2024, archiviando una love story diventata celebre per il piccante "patto sessuale" (obbligo di intimità quotidiana, con recupero degli arretrati) svelato dalla coppia in TV. Nonostante le voci iniziali parlassero di un addio senza rancore, gli ultimi movimenti social raccontano un finale più freddo. Dopo un breve flirt con il rugbista Manu Moreno, Jessica ha tentato un riavvicinamento pubblico, ricominciando a seguire l'ex su Instagram e confessando: "Mi sono pentita di avergli tolto il segui, abbiamo un ottimo rapporto". Un ramoscello d'ulivo che però è caduto nel vuoto: Bartra non ha ricambiato il follow, spingendo la modella a smettere nuovamente di seguirlo. Il ritorno di fiamma sembra ormai impossibile.

