cover girl Alisha Lehmann dice addio all'Italia e al Como: ha firmato con il Leicester

La calciatrice fa ritorno in Inghilterra, una decisione "legata principalmente a una scelta personale e di vita. Ho vissuto lì per molti anni, è un paese in cui sono cresciuta sia come persona che come calciatrice, e che sento molto vicino a me". Ai canali ufficiali di Como Women, Lehmann ha aggiunto: "Porto con me tanti aspetti positivi: la possibilità di vivere in un luogo speciale e soprattutto il rapporto con le mie compagne"