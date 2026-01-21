Logo SportMediaset

Cover Girl
COVER GIRL

Dragusin si sposa a Bucarest: dal sì alla sua Ioana a quello alla Roma?

Il difensore è convolato a nozze con la compagna di sempre e ora aspetta i giallorossi

21 Gen 2026 - 07:45
Giornata speciale ieri per Radu Dragusin, che si è sposato con la compagna Ioana in una cerimonia civile a Bucarest. Un “sì” grande ed emozionante che arriva in un periodo particolare della carriera del difensore del Tottenham, rientrato da poco da un lungo infortunio e al centro delle voci di mercato che lo vedono vicino alla Roma. Dragusin gradirebbe particolarmente il ritorno in Serie A, campionato che conosce bene grazie alle esperienze con Juventus e Genoa, e dopo l'infortunio di Hermoso Gasperin ha chiesto al ds Massara di dare priorità assoluta all’acquisto di un centrale difensivo. Il Tottenham però fa muro: gli Spurs lo valutano 20 milioni di euro e al momento non aprono alla formula del prestito. 

dragusin
roma

